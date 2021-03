Congresso brasileiro aprova retomada de subsídios para carenciados

A Câmara dos Deputados do Brasil aprovou esta quinta-feira que o Governo destine até 44 mil milhões de reais (6,63 mil milhões de euros) em subsídios para os mais carenciados, para aliviar o impacto económico da pandemia.

Com esta decisão, o Governo poderá retomar um programa de apoio financeiro às famílias mais pobres e desempregados, semelhante ao que esteve em vigor entre abril e dezembro do ano passado, apesar de desde janeiro deste ano o Brasil ter entrado na pior fase da pandemia.

Na quarta-feira, o país sul-americano registou o maior número de mortes diárias pelo novo coronavírus, com 2.286 óbitos, e hoje somou mais 2.233 vítimas mortais.

Diante dessa situação, agravada pelo colapso de hospitais na maioria das cidades do país, os governos estaduais e municipais foram obrigados, apesar das críticas do Presidente, Jair Bolsonaro, a restringir novamente a atividade económica, medida indispensável, mas com impacto no desemprego e nos trabalhos informais (sem contrato de trabalho).

A aprovação para o uso dessas verbas foi incluída numa emenda constitucional que já havia sido previamente aprovada pelo Senado e estabelece que o dinheiro será proveniente de créditos extraordinários que não serão incluídos nos orçamentos, nem influenciarão no cálculo do défice fiscal, crónico no país e agravado pela pandemia.

A partir da aprovação parlamentar, o Governo deve definir quais os grupos a serem beneficiados, os valores mensais das ajudas e por quanto tempo serão distribuídas.

De acordo com o Ministério da Economia, sem especificar ainda o número de pessoas que terão acesso ao benefício, o valor médio rondaria os 250 reais (36,7 euros) por mês, que seriam distribuídos ao longo de quatro meses.

No ano passado, esse plano de subsídios beneficiou cerca de 68 milhões de pessoas entre março e dezembro, com valores que foram de 600 reais (90,4 euros) nos primeiros sete meses e caíram para metade na fase final.

O Brasil, com 212 milhões de habitantes e que vacinou cerca de 4% da sua população, concentra 272.889 mortes e 11.277.717 casos de infeção, sendo um dos três países mais afetados pelo novo coronavírus em todo o mundo.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.621.295 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.