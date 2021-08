Congresso brasileiro chumba votação em papel nas próximas eleições

Numa sessão tensa, o Congresso brasileiro mostrou terça-feira à noite não se ter intimidado com a inusitada presença de tanques de guerra nas ruas de Brasília e derrotou a proposta do presidente Jair Bolsonaro para reintroduzir o voto em papel nas eleições. Indignados com a ameaça militar, até aliados de Bolsonaro ajudaram a derrotar a proposta.









A medida que reinstituía as votações em papel abolidas no Brasil em 1996, que já tinha sido rejeitada noutras três votações, precisava de 308 votos para ser aprovada nesta votação final, mas obteve apenas 229. Dos restantes deputados, 284 votaram contra, um absteve-se e 65 faltaram à sessão, o que conta como voto contra.





Leia também Senado do Brasil vai denunciar Jair Bolsonaro por charlatanismo A insatisfação da base do governo com o ameaçador gesto de Bolsonaro, que horas antes da votação ordenou um desfile de tanques de guerra junto ao Congresso, fez com que muitos deputados aliados se juntassem à oposição e rejeitassem a proposta. Dos 81 deputados dos dois maiores partidos da base bolsonarista, apenas 27 votaram a favor da medida, enquanto os outros 54 ou votaram contra ou nem sequer foram votar.

A derrota não fez Bolsonaro cessar os ataques ao Tribunal Superior Eleitoral. O presidente disse esta quarta-feira que muitos dos deputados que votaram contra a sua proposta foram “chantageados” pelo juiz Luiz Barroso, presidente do tribunal.