Congresso chumba lei contra imigração nos EUA

Donald Trump sofreu derrota num projeto que visava financiar o muro no México.

Por F.J.G. | 01:30

O Congresso dos EUA chumbou, na tarde de quinta-feira, um projeto de lei sobre imigração que previa fundos para a construção do muro no México e rejeitava cidadania aos ‘dreamers’, ilegais que entraram nos EUA quando eram menores.



Reagindo ao chumbo, o presidente Donald Trump instou ontem os republicanos a desistirem de aprovar uma lei até depois das eleições de novembro, que poderão reforçar a maioria republicana no Congresso.



"Elejam mais republicanos em novembro e faremos a melhor e mais justa lei de imigração do Mundo", escreveu Trump no Twitter. O primeiro projeto de lei foi chumbado por 231 votos contra e 191 a favor, sendo que 41 votos contra partiram da bancada republicana.

Ante as divisões na maioria republicana, a votação do segundo projeto foi adiada para a próxima semana.



Entretanto, a ordem executiva de Trump para reunir as famílias de migrantes ilegais está a causar confusão. Na fronteira com o México ninguém sabe como e quando os menores devem ser reunidos com os pais que vão ser julgados. Não se sabe, também, se quatro bases militares que estão a ser preparadas para receber 20 mil crianças servirão como plataforma para essas reuniões.



Melania visita migrantes com casaco polémico

A primeira-dama dos EUA, Melania Trump, partiu para o Texas, onde foi visitar um campo de detenção de menores filhos de imigrantes ilegais, com um casaco com a inscrição: "Eu, na verdade, não me importo. E você?" A polémica estalou, com muitos a falar de cinismo. O presidente Donald Trump alega que a frase visa quem difunde notícias falsas e quer dizer que ela "já não quer saber" das mentiras.