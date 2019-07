Congresso condena racismo de Trump

A Câmara de Representantes do Congresso dos EUA aprovou, na noite de terça-feira, uma resolução condenando as recentes afirmações racistas do presidente Donald Trump sobre quatro congressistas democratas.



A medida teve 240 votos a favor e 187 contra. Quatro republicanos e um independente votaram a favor.

A resolução declara que as palavras de Trump "legitimaram e aumentaram o medo e o ódio em relação aos novos americanos e às pessoas de cor".

A votação foi a resposta a um tweet de Trump no qual disse que as congressistas Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib e Ilhan Omar deviam "voltar para os seus países". Das quatro, só uma não nasceu nos EUA.

"Todos deviam unir-se na condenação dos tweets racistas do presidente. Menos do que isso é uma rejeição chocante dos nossos valores", disse Nancy Pelosi, presidente daquela Câmara.



Já Trump elogiou os republicanos que votaram contra: "Foi ótimo ver como o Partido Republicano esteve unido na votação de hoje".

O democrata Al Green anunciou, entretanto, que vai avançar com uma moção para destituir o presidente, mas a iniciativa deverá ser chumbada por larga margem. Novas sondagens mostram que a polémica não só não afetou Trump como fez subir o apoio junto do eleitorado republicano.