Congresso do Brasil decreta luto de três dias após 10 mil mortos por coronavírus

O Congresso brasileiro, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, decretou este sábado luto oficial de três dias em memória das pessoas que morreram com coronavírus no país. Na madrugada deste sábado, o Brasil atingiu o trágico patamar de 10 mil pessoas mortas pela Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus.

O Decreto de luto foi assinado conjuntamente pelos presidentes da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e do Senado, senador Davi Alcolumbre. Com isso, nos próximos três dias não poderão ser realizadas comemorações, celebrações de nenhum tipo ou outros eventos de carácter mais festivo.

No meio da semana, outra autoridade, o governador de São Paulo, já tinha decretado luto oficial no estado. João Doria decretou luto oficial por tempo indeterminado em todo o estado paulista, que congrega 645 municípios e aproximadamente 45 milhões de habitantes, onde já morreram mais de três mil pessoas por complicações da Covid-19.

As declarações de luto oficial por Doria e pelo Congresso Nacional deixaram ainda mais evidente a ausência de qualquer manifestação nesse sentido do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Negando veementemente a gravidade da pandemia de coronavírus, que já chegou a classificar como uma invenção da imprensa ou, no máximo, mais uma "gripezinha", Bolsonaro tem criticado todas as medidas adotadas por governadores e autarcas contra a doença e este sábado tinha até marcado uma festa na residência oficial, em Brasília, onde haveria um grande churrasco já denominado nas redes sociais "churrasco da morte", que foi cancelado à última hora devido à forte repercussão negativa.