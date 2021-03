Congresso dos EUA aprova pacote de estímulo à economia de 1,9 biliões de euros

O presidente dos EUA, Joe Biden, conseguiu ontem a primeira vitória legislativa. O milionário pacote de estímulo à economia e apoio aos mais afetados pela pandemia de coronavírus obteve aprovação final na Câmara dos Representantes, embora sem qualquer apoio da oposição republicana.Aprovado pelo Senado no sábado, o pacote de 1,9 biliões de dólares foi votado de novo na câmara baixa do Congresso com as alterações impostas pelos senadores. Foi aprovado com 220 votos a favor e 211 contra. Todos os republicanos votaram contra, tendo um democrata alinhado com a oposição.O pacote vai, entre outras coisas, incluir pagamentos até 1400 dólares a muitos norte-americanos e prolongar até setembro um apoio adicional de 300 dólares semanais aos desempregados. Contempla ainda apoios alimentares e pagamentos de 2 mil a 3600 dólares às famílias por cada filho até aos 17 anos. Há ainda apoios para despesas de saúde e pagamento de rendas e hipotecas de casa.Criticado pelos republicanos como despesista, o pacote Covid tem o apoio de mais de 70% dos norte-americanos.Além dos apoios aos cidadãos, destaca igualmente fundos para reforçar os testes de despistagem ao coronavírus e para acelerar a campanha de vacinação contra a Covid-19, num país onde mais de 520 mil pessoas já morreram devido à doença.