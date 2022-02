Congresso dos EUA aprova projeto-lei para combater assédio sexual no trabalho

O Congresso dos Estados Unidos aprovou esta quinta-feira um projeto-lei que garante às vítimas de assédio sexual no trabalho o poder de recorrer aos tribunais, um marco para o movimento #MeToo que lutava por mudanças no tratamento das queixas.

A medida, que deve ser assinada pelo Presidente norte-americano, Joe Biden, impede que os contratos de trabalho forcem as pessoas a resolver casos de agressão sexual ou assédio através de arbitragem e não no tribunal, um processo que geralmente beneficia os empregadores e impede que as alegações de má conduta se tornem públicas.

O projeto-lei anula essa linguagem em contratos em todo o país e abre a porta para que as pessoas que estavam vinculadas a eles tomem medidas legais.