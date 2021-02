Congresso dos EUA castiga republicana radical

A Câmara de Representantes do Congresso dos EUA expulsou a representante republicana Marjorie Taylor Greene de dois comités cruciais do Congresso, por causa da defesa de teorias da conspiração feitas antes de ser eleita, em novembro de 2020.









A congressista, apoiante de posições negacionistas perfilhadas pelo grupo QAnon, defendeu, por exemplo, que os atentados de 11 de Setembro e os massacres em escolas dos EUA foram encenados.

A expulsão de Greene, eleita pela Georgia, foi aprovada por 230 votos contra 199, tendo 11 republicanos votado com os democratas.





Greene fica, pois, impossibilitada de integrar os comités da educação e do orçamento, o que a deixa de fora do processo de tomada de decisões na câmara baixa do Congresso, já que as propostas de lei passam pelos comités antes mesmo de irem a debate no hemiciclo.





Depois de pedir desculpa no Congresso, Greene voltou ao tom de desafio logo que conheceu a decisão de a afastar. Acusou os democratas de silenciarem uma voz crítica e disse que o governo “é controlado de forma tirânica” pelos democratas. Classificou ainda como “um circo” o processo de destituição de Trump por causa da invasão do Congresso, a 6 de janeiro.





Milhões para Covid-19



O Congresso aprovou esta sexta-feira um pacote do presidente Joe Biden, de quase dois mil biliões de dólares, para apoio aos mais afetados pela Covid. A divisão no Senado foi quebrada pelo voto de qualidade da vice-presidente Kamala Harris, o primeiro da sua curta carreira de estadista.





Negros mais afetados



A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, afirmou esta sexta-feira que a crise económica resultante da pandemia atingiu com mais dureza as comunidades negras, pelo que são urgentes medidas para reduzir o impactos de longo prazo.