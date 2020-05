Congresso dos EUA prepara quinto plano de ajuda no combate à pandemia

Os democratas no Congresso dos EUA estão a preparar um quinto pacote de ajuda na luta contra a pandemia de covid-19, perante a saída de cena do Presidente Donald Trump, disseram congressistas.

Na Câmara de Representantes e no Senado, os legisladores democratas estão a preparar propostas de estratégia nacional para testes de contaminação, que serão apresentados nos próximos dias, e de novas ajudas financeiras a famílias e empresas.

"Isto vai ser connosco", disse Mikie Sherrill, congressista democrata da Câmara de Representantes, referindo-se aos planos para a contenção da propagação do novo coronavírus.





