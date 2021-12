Congresso dos EUA salva governo na entrada de 2022

O Congresso dos EUA aprovou no último momento, na noite de quinta-feira (madrugada em Lisboa) uma lei que evitou um dispendioso ‘shutdown’ e permite ao governo manter-se em plenas funções até 18 de fevereiro de 2022.





A decisão das duas câmaras do Congresso foi conseguida a horas de o financiamento das instituições públicas caducar. A Câmara de Representantes aprovou por 221 votos contra 212 uma moção que, além de permitir o financiamento do governo, prevê 7 mil milhões de dólares para apoio ao realojamento de refugiados afegãos. O Senado confirmou depois a moção com um ‘sim’ de 69 senadores e um ‘não’ de apenas 28.