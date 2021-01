Congresso espanhol dá luz verde ao Parlamento para abrir comissão de inquérito ao rei emérito Juan Carlos

rei emérito de Espanha, Juan Carlos, terá usado o seu ajudante de campo como testa de ferro para receber avultadas quantidades de dinheiro colocadas à sua disposição pelo milionário mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause, seu amigo de longa data. O dinheiro era usado por Juan Carlos, pela rainha Sofia e por vários membros da Família Real para pagar despesas pessoais e sustentar uma vida de luxo.

O Congresso espanhol endossou o Parlamento a abrir uma comissão de inquérito ao rei emérito Juan Carlos no sentido de investigar os pagamentos do monarca com o cartão de crédito de um empresário mexicano.Os advogados do congresso admitiram aprovar a petição registada pela coligação Unidos Podemos, ERC, Grupo Plural, EH Bildu e Grupo Mixto, após terem rejeitado pelo menos quatro petições semelhantes anteriores.A decisão agora é política e a Mesa da Câmara vai analisar esta quarta-feira o relatório dos juristas e decidir se o envia para a Junta de Porta-vozes, avança a Europa Press. O relatório não deverá, no entanto, chegar à Junta de Porta-vozes, uma vez que o PSOE já anunciou que pretende votar contra, de acordo com fontes socialistas asseguradas ao El País.Os advogados do Congresso não justificam a razão pela qual desta vez admitem a constituição de uma comissão de inquérito sobre o Rei emérito, embora fontes parlamentares tenham explicado ao espanhol El País que a formulação da iniciativa foi um pouco diferente das anteriores. Desta vez o documento apresentado pela coligação Unidos Podemos em conjunto com os outros quatro grupos enfatiza que querem investigar os acontecimentos posteriores a 2014, data da abdicação de Juan Carlos I. O ojetivo é que esses acontecimento "não sejam cobertos por qualquer tipo de inviolabilidade ou irresponsabilidade, e possam ser objeto de ambos investigação judicial como política".Recorde-se que o