Conheça a Anthénea, a suíte de luxo que flutua no oceano

Mais do que uma tendência, o turismo sustentável é o reflexo de um Mundo cada vez mais empenhado em lutar contra as alterações climáticas. A Anthénea apresenta-se, assim, como uma nova forma de turismo, mais consciente dos desafios ambientais de hoje. Jean-Michel Ducancelle, arquiteto naval e mente por trás da ideia inovadora, retirou inspiração da cápsula flutuante do filme 007 - Agente Irresistível (1977) para idealizar a Anthénea, que criou em conjunto com o empresário Jacques-Antoine Cesbron.



