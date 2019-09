Conheça a história de Ruth, a menina seropositiva que conseguiu ser adotada

Mercedes [nome fictício] perdeu o irmão em 1992 para a sida. Cinco anos depois o seu companheiro contraiu HIV. Em 2008, depois de um processo de dois anos, adotou Ruth na Etiópia e trouxe a criança – também com sida – para Espanha.



"Até que chegou o dia em que tivemos que contar-lhe. E pedir-lhe que mantivesse segredo. ‘Nós adotámos-te porque a tua mãe biológica tinha HIV. Tu tens o vírus, mas não estás doente’. Falámos-lhe dos preconceitos e que era o nosso segredo: não devia contar a ninguém. Falámos-lhe da ignorância das pessoas", contou Mercedes ao jornal espanhol El Mundo.





Apesar de Espanha ser o terceiro país do mundo que mais recorre à adoção de crianças, só uma dezena de famílias escolhe, por ano, um menor seropositivo."Queríamos uma menina assim porque ninguém as quer. Estas crianças não estão em nenhuma lista de espera. Ninguém ia reclamar a minha filha, porque em teoria não era adotável", explicou a mulher que preferiu o anonimato por saber os preconceitos que existem ao redor do HIV. "Vejo-a a brincar com os seus 12 anos na agua com os amigos. E faço sempre a mesma pergunta: se estes pais soubessem o que a minha filha tem, deixariam as suas filhas brincassem com a nossa?".Na altura em que Mercedes e o companheiro foram à Etiópia buscar a filha, havia cerca de 17 milhões de órfãos no mundo devido à sida. "Eram crianças que ninguém queria. Por isso o diretor [do orfanato] abraçou-nos a chorar quando adotámos a Ruth. Disse-nos: ‘Nos 25 anos deste orfanato, é a primeira criança com HIV que sai’".Segundo dados da ONU, existem 2,1 milhões de crianças com HIV no mundo – 90% no continente africano.