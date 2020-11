Conheça a nova equipa de comunicação da Casa Branca constituída exclusivamente por mulheres

O presidente norte-americano eleito Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris anunciaram este domingo a equipa de comunicação, constituída exclusivamente por mulheres, um feito histórico nos cargos de comunicação sénior da Casa Branca.



"Comunicar de forma correta e verdadeira com o povo americano é um dos deveres mais importantes de um presidente, e esta equipa terá a grande responsabilidade de unir o povo americano à Casa Branca", afirmou Biden num comunicado, citado pela CNBC.

Kate Bedingfield vai assumir o cargo de diretora de comunicação da Casa Branca. Symone Sanders, uma conselheira sénior da campanha presidencial do democrata, será conselheira e porta-voz de Kamala Harris.

"O nosso país está a enfrentar desafios sem precedentes - da pandemia do coronavírus à crise económica, à crise climática e as questões raciais", relembrou a vi-presidente num comunicado, referindo que, "para superar estes desafios, precisamos de comunicar de forma clara, honesta e transparente com o povo americano", uma missão possível através "da equipa talentosa".



Elizabeth E. Alexander, Diretora de comunicação da primeira-dama

Elizabeth E. Alexander atuou como Conselheira Sénior na Campanha Biden-Harris e torna-se agora na Diretora de comunicação da primeira-dama. Foi secretária de imprensa do vice-presidente Biden durante os primeiros anos da administração Obama. Antes de ingressar na campanha, Alexander foi Diretora Executiva Sénior da FTI Consulting, onde liderou a oferta de comunicações de inclusão de género e igualdade no local de trabalho.



Kate Bedingfield, Diretora de Comunicação da Casa Branca

Kate Bedingfield foi vice-presidente e diretora de comunicações da campanha presidencial dos democratas. Foi Diretora de Comunicações do vice-Presidente Biden, Diretora Associada de Comunicações, Subdiretora de Assuntos de Mídia e Diretora de Resposta na Casa Branca durante a presidência de Obama.



Ashley Etienne, Diretora de comunicação do vice-presidente

Ashley Etienne atuou como consultora sénior na campanha Biden-Harris. Antes disso, Etienne desempenhou o cargo de diretora de Comunicações e Conselheira Sénior da Presidente da Câmara, Nancy Pelosi. Etienne foi assistente especial do presidente e diretor de comunicações do gabinete na administração Obama-Biden.



Karine Jean Pierre, vice-secretária de imprensa principal

Karine Jean-Pierre foi consultora sénior do presidente eleito Joe Biden e chefe de gabinete da vice-presidente eleita Kamala Harris na campanha Biden-Harris.



Jen Psaki, secretária de imprensa da Casa Branca

Jen Psaki integra a equipa responsável pela transição da administração Biden-Harris. Durante a administração Obama, Psaki ocupou vários cargos importantes, entre eles o de Diretora de Comunicação da Casa Branca, Porta-voz do Departamento de Estado do então secretário de Estado John Kerry, Diretora Adjunta de Comunicações da Casa Branca e Secretária de Imprensa Adjunta da Casa Branca durante a crise financeira.



Symone Sanders, conselheiro sênior e porta-voz do vice-presidente

Symone Sanders atuou como consultora sénior na campanha de Biden. Em 2016, Sanders tornou-se na mais jovem secretária de imprensa presidencial ao trabalhar na campanha presidencial do senador Bernie Sanders.



Pili Tobar, Subdiretora de Comunicações da Casa Branca

Pili Tobar atuou como Diretora de Comunicações na Campanha Biden-Harris. Antes de se juntar à campanha, Tobar atuou como vice-diretora do America’s Voice, em defesa dos imigrantes.