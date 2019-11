Conheça a sósia de Meghan Markle que ganha mais de 450 euros por cada trabalho

Meghan Markle tem uma sósia e as parecenças são incriveis. Há quem as confunda e peça autógrafos e fotografias, nem que seja para enganar os amigos.

A assistente social Sarah Mhlanga é abordada diariamente com autógrafos e fotografias. Apesar de estranhar estes pedidos, a mulher de 36 anos não nega as parecenças evidentes com Meghan Markle. Além disso, chega a faturar mais de 450 euros por algumas horas de trabalho quando representa a atriz e atual Duquesa de Sussex em anúncios e programas de televisão.

"As pessoas procuram-me para pedir selfies ou apenas para conversar. Sei que as pessoas me pedem para posar com elas para tentar convencer os amigos de que eu sou a Meghan porque, como ela já disse, a realeza não pode tirar selfies", contou ao jornal britânico Daily Mail.

Sarah trabalha como uma das principais sósias de Meghan no Reino Unido e confessa que as semelhanças foram apontadas pela primeira vez quando o príncipe Harry e Meghan anunciaram o noivado em 2017. Até lá, a mulher não sabia quem eram os duques de Sussex.

Sarah e a sua mãe chegaram mesmo a fazer parte dos 1.200 convidados do casamento de Harry e Meghan no castelo de Windsor. "Eu não a conheci, mas a certa altura estive a cerca de um metro dela", revelou.

A assistente social admite que "comprar roupas é muito mais fácil agora" porque apenas verifica "o que Meghan está a usar". No entanto, confessa que apesar de se vestir de forma semelhante à ex-atriz, compra a indumentária em lojas mais acessíveis justificando que "não podia continuar a comprar roupas diferentes por mais de dois mil euros cada".

Tal como Meghan, Sarah dedica-se a causas de beneficência, mas quando não está a assumir-se como duquesa, está numa escola de artes cénicas da qual é diretora.