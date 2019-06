Conheça a Towelkini, a insólita toalha-biquíni que está a dar que falar

A "Towelkini" surgiu em julho de 2018 mas só começou agora a ganhar fãs. Criada por uma designer nova-iorquina, a insólita toalha - que também funciona como biquíni - está ganhar popularidade nas redes sociais e a dar que falar um pouco por todo o Mundo.A toalha-biquíni é da autoria de Aria McManus e foi apresentada ao público numa exposição em Nova Iorque com o tema "SPF", onde os artistas tinham de mostrar trabalhos cujo tema estivesse diretamente relacionada com a água.Ao The Daily Beast, a criadora explicou ter pensado "que um fato de banho e uma toalha seriam uma combinação engraçada e útil".Disponível em várias cores, o produto está a ser um sucesso. Apesar de apenas ter de se "vestir", o produto já foi criticado pela eventual falta de comodidade.