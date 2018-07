Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conheça as melhores praias de nudistas na Europa

Saiba onde poderá enfrentar o calor ao natural.

21:53

A onda de calor que se vive na Europa pede praia. Para os amantes do nudismo, o jornal The Sun reuniu as melhores praias para o efeito. Alemanha, Grécia, França ou Turquia são alguns dos destinos a conhecer com as melhores praias de nudistas.





Comecemos pela Turquia com a praia Patara. Situa-se na Riviera turca e é um local para nudistas não oficial. A cerca de 30 minutos de distância da zona turística poderá estar à vontade para tirar a roupa.



Em França, há duas praias que se destacam. A praia de Cap d'Agde, situada numa aldeia naturista, conta com festas de espuma onde liberdade é a palavra de ordem. Já na Riviera francesa existe também a praia de Tahiti, que, de acordo com um crítico citado pelo jornal britânico, é ideal para os viajantes aproveitarem as férias com tranquilidade.



Na Grécia conheça mais três praias apropriadas para nudistas. A praia Pequena banana, em Skiathos, que atrai visitantes todos os anos e é conhecida por ser calma e ter espreguiçadeiras ao dispor dos turistas. Em Mykonos existe a praia Paraíso.



A ilha grega de Creta conta com a praia Vermelha, com um percurso pedestre longo, mas que satisfaz os turistas quando se chega ao areal.



Na Alemanha conheça a praia Buhne, uma das mais antigas praias para nudistas alemãs. Tem espreguiçadeiras, sauna e não tem turistas em demasia, o que permite mais privacidade.



Valalta é a praia para nudistas croata. Localizada junto do campo naturista fundado em 1968, esta é uma zona que mais parece um resort naturistas, de acordo com algumas críticas.



Em Maiorca nada melhor do que a praia Es Trenc, a sul da ilha. Uma zona isolada com a água rasa, ideal para remar.



Por último a praia Porto Ferro, na Sardenha. Segundo um crítico citado pelo The Sun, a zona rivaliza com a costa tailandesa.