Conheça Bill Slade, o bombeiro com 40 anos de experiência que morreu a combater os fogos na Austrália

Um bombeiro de 60 anos morreu este sábado no combate a um incêndio no sudeste da Austrália.Bill Slade era um bombeiro veterano com 40 anos de experiência que estava a combater os incêndios em Omeo quando foi atingido por uma árvore.Casado e pai de dois filhos, Slade foi lembrado como um dos profissionais mais experientes e aptos. "É uma perda significativa para a corporação de Victoria e para a comunidade como um todo", disse Chris Hardman, chefe do Departamento de Serviços Florestais de Victoria (FFMV - Forest Fire Management Victoria). "Embora tenhamos uma grande experiência na identificação de árvores perigosas, às vezes essas falhas não conseguem ser previstas", disse Hardman.

A 3 de janeiro um outro colega bombeiro da FFMV, Mat Kavanagh, morreu em serviço quando o veículo em que seguia colidiu.

Sobe assim para 27 o número de pessoas mortas desde o início dos gigantescos fogos no país.

Em declarações à cadeia de televisão australiana ABC, o primeiro-ministro, fortemente criticado pela gestão da crise, declarou ser necessário criar uma comissão de inquérito sobre os incêndios.