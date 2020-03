Conheça Margarita, a idosa de 84 anos que costura 50 máscaras por dia para ajudar os hospitais

Margarita Gil Baro tem 84 anos, reside em Arcos de la Frontera, em Espanha, e é a idosa que costura 50 máscaras por dia para ajudar os hospitais.

Soube pela filha que teria de ficar em casa nas próximas semanas devido à pandemia mundial de coronavírus, novidade que não a deixou confortável. A idosa, habituada a uma rotina que envolvia passeios nas redondezas do bairro onde vive, decidiu ir pesquisar sobre a Covid-19 para perceber do que se tratava.

De acordo com o jornal espanhol El Mundo, foi depois dessa pesquisa que a mãe de Ina decidiu fazer algo para conseguir ajudar os hospitais do país onde nasceu a 4 de dezembro de 1935. Margarita, sabendo que as unidades hospitalares necessitam de máscaras protectoras, decidiu começar a produzi-las em casa.

A idosa que aprendeu a costurar aos 10 anos e que foi, segundo a publicação espanhola, "uma das costureiras mais requintadas de roupa de bebé para o El Corte Inglés", começou a fazer as máscaras em casa e, atualmente, consegue costurar 50 por dia.

O El Mundo avança que Margarita começa a trabalhar às 09h00 e termina às 15h00. Faz depois uma pausa de uma hora e retoma o serviço até às 20h00.