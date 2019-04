Conheça o casal que vive no Ártico com 110 cães

Audun e Mia abandonaram a cidade e compraram uma quinta para cães.

15:55

Depois de ficar farto da vida da cidade, este casal mudou-se para a cidade mais a norte do mundo e agora vive com 110 cães.



Audun Salte e sua esposa Mia vivem em Longyearbyen, no Ártico, que se acredita estar a aquecer mais rápido que qualquer outra cidade na Terra.



Há dois anos, compraram uma quinta para cães numa tentativa de melhorar a saúde de todos os cães e agora fazem passeios turísticos para os visitantes.



Numa entrevista à BBC, num vídeo produzido por Daniel South e Trystan Young para Newshour, Audun disse: "Uma vida com cães é simplesmente melhor".



"Tenho estes amigos de quatro patas que ficam felizes em ver-me sempre que chego e eles apenas melhoram um pouco a minha vida", conta o homem.



"Agora tenho 110 'filhos'", Audun que afirma que de repente tinham demasiados cães sem que se dessem conta.



Longyearbyen é uma pequena cidade em Svalbard, na Noruega, e é conhecida pela sua paisagem da aurora boreal.