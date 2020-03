Conheça o novo desafio que utiliza um batom para medir a magreza das mulheres

Numa altura em que a cultura do corpo é debatida nas redes sociais, há um novo desafio a circular na internet que mede a magreza das mulheres.



O "desafio do batom" consiste em colocar um batom equilibrado na clavícula. Ou seja, quanto mais magra for, maior será a probabilidade de equilibrar o batom.

A cantora e atriz Chen Shu partilhou um vídeo a completar o desafio, tornando-se viral com quase 200 milhões de visualizações em apenas 24 horas.

Mas esta não é uma tendência nova. Em 2015, o objetivo passava por equilibrar moedas nas clavículas.