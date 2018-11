Conheça as vítimas que estavam no submarino argentino desaparecido há um ano

ARA San Juan foi encontrado este sábado.

09:53

comandante do submarino. Antes de embarcar, tinha dito à mãe que aquela seria a sua última viagem no mar. Emma Nelly Juárez deu a entrevista a contar a história do filho ao jornal La Gaceta. Desde pequeno que Pedro queria ser militar, mas um problema nos meniscos levou-o a entrar na Marinha. Era casado com a namorada que conheceu em adolescente e pai de três filhos.

Roberto era de Atocha, na província de Salta, e vivia em Mar del Plata com a mulher e dois filhos.



Jorge Ortiz, de Posadas, na Argentina, era o mais velho de três irmãos. Era casado e pai de Thiago.



Celso era o segundo suboficial do submarino. Era casado com Paola Costantini e tinha três filhos: Thiago, de 2 anos, Guadalupe, de 8, e Sofía, de 11.



Víctor Coronel era o enfermeiro da embarcação. Pedro Martín Fernández era o comandante do submarino. Antes de embarcar, tinha dito à mãe que aquela seria a sua última viagem no mar. Emma Nelly Juárez deu a entrevista a contar a história do filho ao jornal La Gaceta. Desde pequeno que Pedro queria ser militar, mas um problema nos meniscos levou-o a entrar na Marinha. Era casado com a namorada que conheceu em adolescente e pai de três filhos. Alejandro Damián Tagliapietra tinha 27 anos e era tenente. Fernando Santilli era casado com Jessica e pai de um menino. A mulher escreveu no Twitter que Fernando era "um pai maravilhoso". Sergio era cabo principal e ocupava o posto de eletricista. Era casado com María Laura e pai de um menino.Celso era oenfermeiro da embarcação.

O submarino argentino San Juan, que desapareceu a 15 de novembro de 2017 com 44 tripulantes, foi descoberto na sexta-feira no Oceano Atlântico, informou a Marinha daquele país em comunicado, a 900 metros de profundidade.A imprensa argentina e internacional revelou, agora, as caras e histórias de algumas das vítimas.Eliana María Krawczyk foi a primeira mulher tripulante de um submarino argentino. A tenente tinha 35 anos e era natural da província argentina de Misiones, no nordeste do país. Era a única mulher a bordo e o seu primeiro ano de trabalho, avança a agência AFP.Pedro Martín Fernández era oRoberto Medina, Jorge Ortiz, Sergio Cuéllar, Celso Vallejos e Víctor Coronel são os cinco tripulantes que foram árbitros de futebol em diferentes categorias na cidade, para além das funções que desempenham na Marinha argentina.