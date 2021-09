Conhecido locutor de rádio arrasa "imbecis" que não se querem vacinar contra a Covid-19

O conhecido locutor de rádio americano Howard Stern criticou esta quinta-feira as pessoas que se opõem à vacina contra a Covid-19.

"Quando é que vamos parar de aturar os idiotas deste país e dizer que é obrigatório ser vacinado?", questionou o norte-americano no seu célebre programa de rádio SiriusXM.

De acordo com o jornal The Hill, Howard Stern continuou o seu discurso dizendo que as pessoas que se recusam a levar a vacina são "imbecis" e avisa que é provável que estes vão parar ao hospital se apanharem o vírus.

Nos EUA, a hesitação por parte da população em ser vacinada continua a ser um problema no combate contra o vírus, principalmente com o aumento de infeções da variante Delta.

Ainda assim, o discurso do conhecido locutor ficou esta quinta-feira bastante popular nas redes sociais, com diversos utilizadores do Twitter a concordarem com tudo o que Howard disse sobre as vacinas contra a Covid-19.





Imagine behaving so badly that Howard Stern thinks you are an imbecile! https://t.co/bwglCVv8Dp — Amy Caterina (@AmyCat64) September 9, 2021