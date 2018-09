Conselheira de Trump diz ter sido vítima de agressão sexual, mas defende Kavanaugh

Kellyanne Conway afirma que as mulheres que sofreram com este tipo de crimes devem ser ouvidas.

Kellyanne Conway, conselheira do presidente norte-americano Donald Trump, revelou este domino já ter sido vítima de agressão sexual e disse que as mulheres que, como ela, sofreram este tipo de experiências devem ser ouvidas."Sinto empatia, francamente, pelas vítimas de agressão sexual, assédio sexual e violação", disse à cadeia televisiva norte-americana CNN. Apesar da revelação, Conway defende a nomeação de Brett Kavanaugh ao Supremo Tribunal, ele que já foi fortemente acusado de agressão sexual por uma mulher e má conduta sexual por outras duas mulheres."Eu sou uma vítima de agressão sexual", assumiu Conway. A conselheira de Trump alegou que a ira de muitas vítimas foi inapropriadamente dirigida aos apoiantes republicanos de Kavanaugh em vez de ser dirigida aos responsáveis pelos crimes."Isto não é uma reunião do movimento Me Too", explicou à CNN, concluindo que se tratava de "política partidária crua".Conway afirma ainda que é um "tremendo erro" confundir estas situações com política.A nomeação foi suspensa por indicação do tribunal devido às acusações contra o candidato republicano. Donald Trump viu-se obrigado a ordenar que o FBI investigasse o caso depois que vários republicanos moderados, cujos votos poderiam ser cruciais para a confirmação de Kavanaugh, terem exigido uma investigação.