Conselheira parental no YouTube condenada por abuso infantil agravado. Filhos estavam desnutridos

Ruby Franke, uma criadora de conteúdos digitais, foi condenada, esta terça-feira, a quatro penas, de um a 15 anos de prisão, por abuso infantil agravado, avança a NBC News.A mulher, que ficou conhecida no YouTube por dar conselhos parentais, declarou-se culpada de acusações de abuso infantil agravado. O caso teve elevada repercussão mediática, uma vez que envolvia a desnutrição e ferimentos verificados nos filhos de Franke."Eu faria qualquer coisa neste mundo por vocês. Eu tirei-vos tudo o que era suave, seguro e bom", disse Ruby Franke num pedido de desculpas emotivo aos filhos, cujo áudio foi disponibilizado no website do Tribunal do Utah."Nos últimos quatro anos, optei por seguir conselhos e orientações que me levaram a uma ilusão sombria. A minha versão distorcida da realidade não foi controlada, uma vez que me isolava de qualquer pessoa que me desafiasse", afirmou a youtuber.A norte-americana foi detida , no fim de agosto, por suspeita de abuso infantil agravado, depois do seu filho desnutrido ter escapado por uma janela e pedido ajuda.A detenção ocorreu em casa de Jodi Hildebrandt, dona de uma empresa de aconselhamento que trabalhava com Ruby Frank. Jodi Hildebrant, também detida, enfrenta seis acusações de abuso infantil agravado.O filho de Franke, de 12 anos, fugiu por uma janela da residência de Hildebrandt em Ivins e correu para a casa de um vizinho para pedir comida e água.

O vizinho viu fita adesiva nos tornozelos e pulsos do menino e chamou a polícia. O jovem foi transportado para um hospital, onde foi internado por lacerações profundas e por desnutrição.

A filha de Franke, de 10 anos, foi encontrada mais tarde na casa de Hildebrandt e também necessitou de receber assistência hospitalar por apresentar sinais de desnutrição.