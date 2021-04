Conselheiro do presidente do Irão demite-se após fuga de áudio com declarações do MNE

O líder de um importante grupo de reflexão iraniano, próximo do Presidente, renunciou ao cargo após a divulgação de uma gravação em que o ministro dos Negócios Estrangeiros critica a influência do Exército na diplomacia.

Segundo a agência estatal iraniana Irna, Hesamoddin Ashena, responsável do Centro de Estudos Estratégicos, "demitiu-se" por causa do "roubo de um arquivo de áudio" que contém uma entrevista com o ministro Mohammad Javad Zarif realizada no centro.

À frente deste grupo de reflexão desde 2013, Ashena foi nomeado no mesmo ano como conselheiro do Presidente, Hassan Rohani, cargo que continua a exercer, além de ter sido vice-ministro dos serviços de informações na década de 2000, e é visto nos meios de comunicação iranianos como um confidente próximo de Rohani.