Conselho da Europa apela à transparência nas política públicas de saúde

O presidente do Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa apelou esta quarta-feira à transparência e responsabilidade nas políticas de saúde pública perante as "notícias promissoras" sobre a vacina contra a covid-19.

Por ocasião do Dia Internacional de Combate à Corrupção, Marin Mrcela afirmou que "a corrupção não deve ter lugar na área da saúde" e que "não há quartel para a corrupção na assistência médica", portanto "os governos devem liderar pelo exemplo".

"Aproveitar a saúde das pessoas ou colocá-la em risco para ganhos pessoais ilegais é uma ameaça à nossa vida e isso é simplesmente inaceitável. O direito à vida está em jogo", alertou.