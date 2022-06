Conselho da UE anuncia apoio de 40 milhões de euros para o exército da Moldova

O Conselho da União Europeia (UE) anunciou esta quinta-feira uma medida de assistência para as Forças Armadas da Moldova, no valor de 40 milhões de euros, ao abrigo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz (MEAP).

Em comunicado, o Conselho detalhou que a medida tem como objetivo reforçar as capacidades do exército moldavo, "em termos de logística, mobilidade, comando, controlo, ciberdefesa, reconhecimento aéreo não tripulado e de unidades de comunicações táticas", ao fornecer equipamento e serviços "não letais", incluindo formação para a utilização do mesmo.

Este apoio complementa a contribuição europeia de sete milhões de euros, feita em dezembro de 2021, destinada na altura a capacitar o Serviço Médico Militar do Batalhão de Engenharia das Forças Armadas moldavas.