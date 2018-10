Conselho de Estado analisa 'Brexit' no dia 7 de novembro com ministro dos Negócios Estrangeiros

Anterior reunião do Conselho de Estado realizou-se no dia 28 de maio, para analisar a situação internacional.

O Conselho de Estado vai reunir-se no dia 07 de novembro para analisar o 'Brexit', com a participação do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse à Lusa fonte da Presidência da República.



Esta é a décima reunião do órgão político de consulta do Presidente da República convocada por Marcelo Rebelo de Sousa desde que assumiu a chefia do Estado, em março de 2016, que, inovou ao convidar personalidades estrangeiras e portuguesas para as reuniões deste órgão, além de aumentar a sua frequência.



O contexto europeu na sequência do chamado 'Brexit' já foi analisado em Conselho de Estado em 11 de julho de 2016, logo depois do referendo que determinou a saída do Reino Unido da União Europeia, realizado em 23 de junho desse ano.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, referiu-se ainda esta semana às negociações entre o Reino Unido e a União Europeia sobre os termos do 'Brexit', insistindo que há urgência em concluir esse processo e defendendo que "qualquer acordo é melhor do que nenhum acordo - claro, se as principais questões forem respondidas e muito bem respondidas".