Conselho de Estado do Peru apoia forças de segurança nos protestos que já causaram 22 mortos

O Conselho de Estado do Peru, que reúne os presidentes dos três ramos do governo, expressou apoio à polícia e às forças armadas "no controlo" dos protestos antigovernamentais, nos quais já morreram 22 pessoas.

"As forças policiais e as Forças Armadas têm sido apoiadas no controlo da situação, penso que o país deve apoiar e encorajar as nossas forças a restaurar a paz e a tranquilidade no país", disse o presidente do Conselho Nacional de Justiça, Henry Ávila, no final da reunião que durou grande parte da tarde de sexta-feira.

A reunião contou com a presença dos Presidentes do país, Dina Boluarte, do Congresso, José Williams, do Poder Judicial, Elvia Barrios, do Tribunal Constitucional, Francisco Morales, do Provedor de Justiça, Eliana Revollar, e do Controlador-Geral da República, Nelson Shack.