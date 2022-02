Conselho de Segurança da ONU pede "cessação imediata" da violência em Myanmar

O Conselho de Segurança da ONU apelou esta quarta-feira, numa declaração aprovada por unanimidade, à "cessação imediata de todas as formas de violência" em Myanmar (antiga Birmânia) e à ida ao país de um emissário "o mais rápido possível".

Os 15 Estados-membros do Conselho, especifica o órgão num comunicado, esperam que um responsável da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) visite o país "o mais rápido possível para se reunir com todas as partes interessadas e realizar uma mediação que facilite o processo de diálogo, bem como a prestação de ajuda humanitária".

Elaborado pelo Reino Unido, o texto foi aprovado no âmbito do primeiro aniversário do Golpe de Estado em Myanmar, em 01 de fevereiro de 2021.