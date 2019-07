Conselho Europeu novamente interrompido em Bruxelas

O Conselho Europeu foi novamente interrompido, após os 28 chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) terem estado reunidos pouco mais de uma hora para debater as nomeações para os cargos de topo, confirmou fonte diplomática.

A mesma fonte indicou que a interrupção deverá durar uma hora.

Os trabalhos do Conselho Europeu tinham sido retomados cerca das 16h20 em Bruxelas (menos uma hora em Lisboa), depois do reinício da cimeira extraordinária ter sido sucessivamente adiado desde as 11h00 por estarem a decorrer encontros bilaterais e outras reuniões entre líderes europeus.