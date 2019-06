Conselho Europeu termina sem acordo

Os líderes da UE não conseguiram chegar a acordo sobre a distribuição dos cargos de topo do próximo executivo europeu, numa reunião de mais de quatro horas que ficou marcada pela disputa entre conservadores, liberais e socialistas pelo cargo de presidente da Comissão Europeia.A primeira consequência parece ser, para já, o afastamento dos candidatos apresentados pelos três principais blocos europeus."Nenhum dos três conseguiu maioria suficiente", afirmou o presidente do Conselho, Donald Tusk, referindo-se ao conservador Manfred Weber, ao socialista Frans Timmermans e à liberal Margrethe Vestager.O presidente francês, Emmanuel Macron, foi mais longe ao afirmar que os nomes dos três ‘spitzenkandidaten’ foram "descartados" por falta de apoios e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, defendeu que "é preciso começar de novo".Em causa está o braço de ferro entre Angela Merkel, que insiste em nomear presidente da Comissão o candidato do bloco mais votado - Manfred Weber, do PPE - enquanto liberais e socialistas defendem que o escolhido deve representar a "nova realidade" do Parlamento Europeu, em que os conservadores já não têm maioria.O primeiro-ministro português António Costa admitiu um "sabor amargo" com o insucesso da reunião mas garantiu que "não vê nenhuma razão para riscar" nenhum dos três candidatos.