Conselho negoceia com Parlamento Europeu mandato para nova isenção das regras de 'slots' nos aeroportos

Os Estados-membros da União Europeia (UE) acordaram hoje um mandato para o Conselho, sob presidência portuguesa, negociar com o Parlamento Europeu uma nova isenção temporária das regras de atribuição das faixas horárias nos aeroportos ('slots'), no quadro da pandemia.

O Conselho da UE anunciou, em comunicado, que, na sequência da proposta apresentada pela Comissão Europeia em dezembro passado, o mandato foi hoje aprovado pelos embaixadores, reunidos no Comité de Representantes Permanentes do Conselho (Coreper), devendo o texto final ser aprovado tanto pelo Conselho como pelo Parlamento Europeu.

"As negociações entre os colegisladores sobre a proposta estão a ser realizadas com caráter de urgência, para que as novas regras entrem em vigor a tempo, antes do início da época estival de 2021, em 28 de março de 2021", indica o Conselho.