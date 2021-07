Tribunal Constitucional espanhol declara medidas do primeiro confinamento no país inconstitucionais

O Tribunal Constitucional espanhol decidiu esta quarta-feira que as medidas e restrições declaradas em Espanha durante o primeiro confinamento, devido à Covid-19, em março de 2020, são inconstitucionais.



Em causa estão as regras impostas pelo governo de Pedro Sánchez no primeiro estado de alarme em Espanha, declarado a 14 de março de 2020. Uma maioria (seis contra cinco) dos juizes do TC consideraram que as restrições à mobilidade dos cidadãos nos meses da primeira vaga de Covid-19 foram "além da simples uma simples limitação de direitos fundamentais, configurando uma suspensão" do direito à mobilidade, "mais prórpia de outros estados, com o de exceção".





A decisão refere expressamente as multas e coimas aplicadas nesta altura, estabelecendo que, com a declaração de inconstitucionalidade, estas ficam nulas.