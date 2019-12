Construtor volta ao trabalho após ganhar Euromilhões mas recusa receber dinheiro

Um construtor de 42 anos tornou-se milionário depois de ganhar um jackpot de mais de 124 milhões de euros. Depois da vitória, o homem disse aos clientes que ia trabalhar de graça, como presente de Natal antecipado.

Steve Thomson é de Selsey, Inglaterra, e é o 9.º maior vencedor do Jackpot do Euromilhões no Reino Unido. A vitória aconteceu no mês passado e, na tentativa de "permanecer normal", o construtor prometeu voltar ao trabalho. No entanto, desde a vitória que tem recusado o pagamento pelos trabalhos que realiza.

"Ele não cobrou. Isso mostra que é um homem decente", disse um vizinho que não quis ser identificado ao The Sun.

O vizinho contou ainda que o homem continua a usar a carrinha amarela que tem porque "ele pretende concluir os trabalhos pendentes e parar de trabalhar".

Thomson joga regularmente na lotaria há 25 anos. Agora que teve a sorte de ganhar um prémio, Steve pretende comprar uma casa nova para tornar a condição de vida "um pouco mais harmoniosa" para os três filhos que tem juntamente com a mulher, Lenka Thomson.

"Sinto-me normal e é assim que quero ficar", disse o vencedor. Em declarações ao Mirror Online, Thomson revelou que o prémio o colocou numa "montanha-russa emocional" que descreveu como "muito stressante" e o deixou com dificuldades para dormir.

Voltar a trabalhar de forma parcial é a maneira de lidar com a situação. Apesar de não ir conseguir terminar todos os trabalhos, o homem vai tentar fazer o que conseguir entre as reuniões.