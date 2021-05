Consultor acusado de molestar mulher adormecida com a esposa ao lado

Um consultor está a ser acusado de ter molestado uma mulher que estava a dormir numa cama de hotel. O homem de 32 anos e a mulher partilhavam um quarto com outras quatro pessoas após um casamento perto de Tetbury, em Inglaterra, quando este se aproveitou de uma das colegas de quarto.O grupo acabou por dormir no mesmo local porque um casal perdeu as chaves do quarto onde a vítima tinha a chave do seu quarto de hotel.O consultor, Joe Holtham, estava deitado na cama com a esposa à sua direita, a vítima estava à sua esquerda e havia ainda uma terceira mulher do outro lado, a dormir no chão. Terá penetrado a mulher com os dedos e estava a tentar desapertar-lhe o soutien ao mesmo tempo quando esta acordou.Joe negou as acusações e insite que só lhe tocou inapropriadamente porque achou que estava a tocar na esposa.O júri - modelo de julgamento no Reino Unido - considerou o homem culpado.