Consultora portuguesa leva empresas à China em projeto da Comissão Europeia

Visita de negócios a três cidades chinesas, no âmbito do projeto da Comissão Europeia ENRICH, acontece em novembro.

Por Lusa | 06:43

A Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI), consultora com sede no Porto, organiza em novembro uma visita de negócios a três cidades chinesas, no âmbito do projeto da Comissão Europeia ENRICH.

O "ENRICH Matchmaking and Innovation Tour to China" decorre entre 11 e 16 de novembro e visa "abrir oportunidades de negócio, investigação e cooperação em inovação" entre entidades europeias e chinesas, segundo o comunicado da SPI.

A agenda inclui visitas a Suzhou e Wuxi, na costa leste da China, e a Shenzhen, a primeira Zona Económica Especial chinesa a abrir-se ao investimento externo e à iniciativa privada, no sul do país.