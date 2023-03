Consultora prevê que falência do SVB tenha "efeitos limitados na economia"

A consultora Crédito y Caución previu esta segunda-feira que a falência do Silicon Valley Bank (SVB), a maior do setor desde 2008, tenha efeitos limitados na economia, mas assinalou que poderá haver um endurecimento do crédito.

"Esperamos que a preocupação se dissipe à medida que a confiança seja restaurada devido às medidas de apoio à liquidez da Administração, às garantias implícitas e à evidência de que o contágio não está a afetar os bancos sistemicamente importantes", segundo a economista da Atradius, Dana Bodnar, citada em comunicado esta segunda-feira divulgado.

Segundo a consultora, o desaparecimento do SVB, que detinha o dinheiro de quase metade das 'startups' norte-americanas apoiadas por capital de risco, "fará com que as linhas de crédito de muitas empresas de média dimensão em Silicon Valley se restrinjam e, possivelmente, marca o fim do modelo de capital de risco que impulsionou o desenvolvimento do setor".

A Crédito y Caución assinalou ainda que "é espectável que o setor financeiro se mostre mais restritivo na concessão de crédito, já marcado pelas elevadas taxas de juro".

Nesse sentido, as empresas deverão ter de escolher entre repercutir os novos custos financeiros nos preços finais ou assumi-los através da redução das suas margens -- impactando a rendibilidade e o risco de crédito.

A consultora antevê ainda que as empresas que precisem de refinanciar a sua dívida a juros mais altos e aqueles setores que dependam da capacidade de financiamento das famílias -- automóvel, construção, imobiliário ou consumo duradouro -- "serão os mais afetados", ao passo que setores como farmacêutico, químico, petróleo, gás, matérias-primas ou metalurgia "apresentam um melhor desempenho".

A consultora regista ainda que os balanços do setor financeiro nos EUA e na zona euro estão mais capitalizados do que em 2008 (anterior crise), mas que, ao mesmo tempo, os responsáveis políticos "enfrentam a difícil tarefa de equilibrar o combate à inflação com a desaceleração económica e o aumento dos riscos financeiros".

"O efeito inevitável do endurecimento monetário é o crédito mais caro para as famílias e para as empresas", alerta a Crédito y Caución, acrescentando que, "ao mesmo tempo, as carteiras de títulos perdem valor à medida que as taxas de juro aumentam pelo que os reguladores devem vigiar o impacto das subidas de juros nos balanços financeiros".

O Silicon Valley Bank está sob controlo da agência norte-americana responsável pela garantia de depósitos (FDIC) desde 10 de março, tendo reaberto na passada segunda-feira.

O banco tornou-se insolvente após grandes levantamentos de dinheiro por parte dos clientes e o seu colapso representa a maior falência bancária nos Estados Unidos desde 2008.