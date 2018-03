Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Consultora suspeita de chantagear políticos

Cambridge Analytica roubou dados de 50 milhões de utilizadores do Facebook para ajudar a eleição de Trump.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

A consultora política Cambridge Analytica, que está a ser investigada pelo roubo de dados de mais de 50 milhões de utilizadores do Facebook para influenciar a eleição de Donald Trump, é protagonista de outro escândalo. A empresa, em tempos chefiada por Steve Bannon, ex-conselheiro de Trump, terá usado prostitutas para desacreditar e chantagear políticos.



O diretor executivo da empresa, Alexander Nix, foi apanhado por uma reportagem do ‘Channel 4 News’ a admitir as manipulações usadas. Uma delas é "enviar raparigas para casa de um candidato" e registar tudo em vídeo. As ucranianas, acrescenta Nix, "são muito bonitas, penso que funcionam muito bem". Nix frisa que este é um exemplo de coisas "que se podem fazer e que foram efetivamente feitas".



A reportagem foi feita por um jornalista que se fez passar por representante de um milionário que queria ajudar a eleger um candidato no Sri Lanka.



Este novo escândalo surge depois do caso do roubo de dados do Facebook, que está a ser investigado nos EUA e também no Reino Unido, onde a Cambridge Analytica terá agido para influenciar o voto no Brexit.



Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, será chamado a explicar o que fez a sua empresa para proteger os usuários e por que razão, ao saber do roubo de dados, não informou os visados. Tem ainda de explicar por que é que só na sexta-feira passada suspendeu as contas da Cambridge Analytica, da empresa associada Strategic Com-munication Laboratories e de Alexander Kogan.



Este académico terá sido quem roubou os dados e os vendeu à consultora, depois de aceder a eles por meio de uma app de personalidade designada ‘This is Your Digital Life’. Esta app não recolhia somente os dados de quem respondia ao inquérito, mas também os dos seus amigos no Facebook.



PORMENORES

Ajudar eleição de Trump

A Cambridge Analytica assegura que destruiu os ficheiros de utilizadores do Facebook e que não foram usados como parte dos serviços prestados à campanha republicana, mas Christopher Wylie, que trabalhou na empresa, garante que foram usados para manipular eleitores e ajudar Trump.



Facebook sob suspeita

A empresa de Zuckerberg é suspeita de facilitar a violação da privacidade dos seus utilizadores por parte de empresas externas e vai ter de explicar o roubo de dados.