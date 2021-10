Consultores da agência do medicamento dos EUA recomendam vacinação de crianças

Um painel de consultores de saúde ligados à agência do medicamento dos EUA recomendou a administração de doses infantis da vacina da Pfizer contra a covid-19 em crianças, noticiou esta quarta-feira a agência Associated Press (AP).

O painel consultivo da Food and Drug Administration (FDA) votou favoravelmente, com apenas uma abstenção, que os benefícios da vacina para prevenir a covid-19 em crianças entre os 5 e os 11 anos superam quaisquer potenciais riscos, deixando o país mais perto de iniciar a vacinação dessa faixa etária.

Entre os riscos avaliados pelo painel está um efeito secundário relacionado com o coração, que é muito raro em adolescentes e jovens adultos que recebem uma dose maior da vacina.

A dose para crianças é de apenas um terço da injeção da Pfizer já recomendada para todas as pessoas com idade igual ou superior a 12 anos.

No entanto, a FDA não está vinculada à recomendação deste painel e deverá tomar a sua própria decisão dentro de alguns dias.

Apesar de correrem um risco menor de contrair doença grave devido à infeção com o vírus SRAS-CoV-2 do que as pessoas mais velhas, as crianças entre os 5 e os 11 anos também são afetadas pela doença.

Foram reportadas nos EUA mais de 8.300 hospitalizações de crianças desde o início da pandemia de covid-19, um terço das quais em cuidados intensivos, e cerca de 100 mortes.