Contagem de votos eleitorais na Geórgia ainda decorre após comunicado enviado sem processo estar finalizado

As autoridades da Geórgia ainda estão a certificar a vitória do presidente eleito Joseph R. Biden Jr.. De acordo com a agência Reuters, o atraso na certificação da vitória deve-se ao facto de um funcionário ter enviado, por engano, um comunicado que dizia que o processo estava concluído, quando, na verdade, não estava.A contagem dos votos ainda decorre e o resultado oficial deverá ser conhecido nas próximas horas. Donald Trump, por sua vez, ganha com a falha e continua a tentar desmentir o resultado das eleições presidenciais de 2021 nos EUA.

A contagem inicial, ainda não confirmada, deu ao democrata apenas cerca de 14.000 votos à frente do rival, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A margem de vitória foi tão pequena que foi feita uma recontagem manual. A diferença diminuiu ligeiramente, ficando Joe Biden agora com pouco mais de 12.200 votos à frente.