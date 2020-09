Contágios por coronavírus alcançam novos máximos no centro e sudeste da Europa

Os casos de contágio de covid-19 continuam a aumentar no centro e sudeste da Europa, com níveis nos últimos dias semelhantes aos de março, informaram hoje as autoridades locais.

Na República Checa, país que havia declarado em maio "o fim da pandemia", registam-se atualmente os níveis mais altos de infeções, com mais de 1.000 contágios diários.

Nas últimas 24 horas foram 1.161 novos casos, enquanto o número de internados duplicou este mês, sendo atualmente de 244, dos quais 57 estão em estado grave.