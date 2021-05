As infeções por Covid-19 continuam a baixar na Alemanha, onde 7.082 casos foram registados nas últimas 24 horas, em comparação com os 7.894 de há uma semana, segundo os dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

A incidência semanal caiu para 67,3 infeções por 100 mil habitantes, em comparação com 87,3 do último sábado, e 170 pessoas morreram por causas relacionadas com o novo coronavírus, indica o RKI.

Desde o início da pandemia, a Alemanha registou 3.642.244 infeções por SARS-CoV-2.