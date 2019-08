Conte vai contar com Partido Democrata para novo Governo em Itália

O Partido Democrata (PD, centro-esquerda) informou esta quarta-feira que transmitiu ao Presidente italiano, Sergio Mattarella, disponibilidade para governar em coligação com o partido Movimento Cinco Estrelas (M5S, antissistema), num executivo de novo liderado por Giuseppe Conte.

O secretário nacional do PD, Nicola Zingaretti, fez o anúncio após ser recebido pelo Presidente Mattarella, que está a conduzir a segunda ronda de negociações, para encontrar uma solução governativa, após a dissolução da coligação governamental entre o M5S e o Partido Liga (extrema-direita) do ministro do Interior, Matteo Salvini.

"Explicámos ao Presidente que aceitamos a proposta do M5S para indicar o novo primeiro-ministro", disse Nicola Zingaretti.