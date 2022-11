Contestação a inflação na Europa ameaça causar instabilidade política

Greves e protestos por salários equiparados a uma inflação sem precedentes devido à guerra russa na Ucrânia, que aumentou os preços da energia e dos alimentos, ameaçam intensificar-se no inverno e causar instabilidade política na Europa.

A cerca de um mês do início da estação mais fria no continente europeu, a onda de contestação já começou em vários países, com milhares a protestar na Plaza Mayor em Madrid; uma greve geral em França, onde 100.000 pessoas também saíram à rua esta semana em várias cidades exigindo aumentos salariais que acompanhem o ritmo da inflação; milhares numa marcha em Berlim; manifestantes na Roménia a tocarem buzinas para expressar revolta contra o aumento do custo de vida; e, no Reino Unido, uma greve sem precedentes dos enfermeiros e outra no setor ferroviário.

Isto, depois de os primeiros protestos terem ocorrido em setembro, por exemplo com uma concentração de 70.000 pessoas na República Checa a contestar a forma como o Governo estava a lidar com a crise energética, e manifestações em cidades alemãs como Colónia e Leipzig.