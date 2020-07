Convento perde 12 freiras num só mês devido ao coronavírus

De acordo com o Global Sisters Report, as mulheres moravam e trabalhavam num espaço que albergava 800 irmãs, mas que conta atualmente com 50.



O convento implementou medidas no início da pandemia que incluíam restrições de visitantes e de atividades do grupo.



Os Estados Unidos registam atualmente mais de 3,9 milhões infetados e mais de 143 mil mortes devido ao coronavírus.





Um convento no Michigan, nos EUA, perdeu 12 freiras num só mês devido à pandemia do coronavírus.De acordo com a CNN, as vítimas mortais, com idades compreendidas entre os 69 e os 99, eram membros de um convento das Irmãs Felicianas em Livonia.Segundo os obituários fornecidos e citados pelo canal norte-americano, as religiosas exerciam várias funções, entre elas ajudar crianças em risco, tocar música e publicar livros.A primeira morte ocorreu a 10 de abril, a segunda e terceira no domingo de Páscoa, 12 de abril. A 10 de maio, e de acordo co o relatório, morreram 12 irmãs. No final de junho a instituição registou uma 13ª morte associada à Covid-19. No total, pelo menos 30 mulheres foram infetadas e 17 recuperaram."Algumas das nossas irmãs que tiveram Covid-19 estão a tentar recuperar dos vários efeitos [do vírus], incluindo fraqueza contínua, problemas respiratórios e muito mais", divulgaram as Irmãs Felicianas num comunicado divulgado no início de julho e citado pela CNN.