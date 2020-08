Conversas no 'cockpit' do avião ucraniano abatido no Irão recuperadas das caixas negras

Parte dos dados, como conversas no 'cockpit', foram recuperados das caixas negras do avião ucraniano abatido em janeiro pelas forças de segurança iranianas, segundo o chefe do Departamento de Aviação Civil do Irão, capitão Touraj Dehghani Zangeneh.

De acordo com as informações de hoje da agência de notícias AP, estes comentários de Zangeneh, divulgadas pelo portal oficial do Departamento de Aviação Civil do Irão, fazem parte do relatório final que o país irá divulgar sobre o incidente com o avião ucraniano.

Zangeneh referiu que as caixas negras do avião têm apenas 19 segundos de conversação após a primeira explosão, embora o segundo míssil tenha atingido o avião 25 segundos depois do primeiro projétil.