Convidados do casamento real vendem brindes na internet

Cerca de 2500 pessoas receberam saco com lembranças. Muitos estão a ser vendidos no eBay.

18:13

Os cerca de 2500 convidados que presenciaram o casamento real entre o príncipe Harry e Meghan Markle nos jardins do Castelo de Windsor, no sábado, receberam um saco com vários brindes comemorativos. Segundo avança a BBC, parte dos convidados estão a vender as lembranças oferecidas pelos atuais Duques de Sussex, no site de compras online eBay.

O saco inclui um missal do casamento, um pacote de bolachas, moedas de chocolate, um íman e uma garrafa de água, sendo que todos os objetos estão identificados com o símbolo da Casa Real e as iniciais de Meghan e Harry.

Vista como uma oportunidade para seguidores da família real guardarem uma recordação da cerimónia, há quem esteja a vender os produtos em separado, ou tudo incluido num 'pack', que pode ir até aos 57 mil euros.