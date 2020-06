Convocadas manifestações contra Bolsonaro em dezenas de cidades em todo o mundo

Movimentos sociais e políticos convocaram para domingo manifestações em pelo menos 50 cidades de 23 países que têm como principal alvo o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, visando contestar a resposta à pandemia de covid-19 e o "fascismo" no Brasil.

Organizado por brasileiros que vivem no exterior, assim como por diversos movimentos populares e entidades políticas, o denominado "Ato Mundial Stop Bolsonaro" contará com manifestações presenciais e virtuais em cidades europeias como Munique, Berlim e Frankfurt (Alemanha), Barcelona e Madrid (Espanha), Paris (França), Roma (Itália), Zurique e Genebra (Suíça) ou Dublin (Irlanda).

Já em Portugal, o ato "em solidariedade do povo brasileiro face aos crimes de Bolsonaro e do seu Governo" está marcado para Lisboa, Porto e Coimbra, segundo a página do evento na rede social Facebook.